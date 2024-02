FNV geeft Arriva een week om busstakingen in Twente te voorkomen

Streekvervoerder Arriva krijgt een week de tijd om aan de eisen van de chauffeurs in de regio Twente te voldoen, anders volgen stakingen. Vakbond FNV heeft Arriva een ultimatum gesteld, tot dinsdag 5 maart om 17.00 uur. De chauffeurs willen onder meer een aaneengesloten pauze van 30 minuten kunnen opnemen en tijdens hun dienst meer tijd om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.

Arriva nam begin december het regionale vervoer in Twente over van Keolis. Het gaat om zo’n vijftig buslijnen in en om steden als Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal, en de treindienst tussen Oldenzaal en Zutphen. In de eerste weken vielen heel wat bussen uit of ze kwamen te laat bij de haltes. Chauffeurs klagen over de rij- en rusttijden en de werkdruk. Politieke partijen in Overijssel hebben al herhaaldelijk hun zorgen geuit bij de provincie, de concessieverlener.

Eind vorige week hield FNV een ledenvergadering. Volgens bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer stemde ruim 96 procent van de leden voor acties.

“Het rommelt al lange tijd bij Arriva in Twente en de buschauffeurs zijn er helemaal klaar mee”, aldus Van der Gaag. “Er is sprake van een slechte overgang. Arriva heeft direct het mes gezet in bestaande afspraken over de rij- en rusttijden. Die afspraken lagen er niet voor niets. De dienstregeling is daardoor nu zo strak gepland, dat vertraging constant op de loer ligt. Dit zorgt voor een enorm hoge werkdruk van de chauffeurs en passagiers die niet meer kunnen vertrouwen op die dienstregeling.”

FNV wil dat Arriva alle afspraken herstelt die onder Keolis van toepassing waren.