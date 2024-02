Jetten: geen sprake van beïnvloeding EZK bij biomassasubsidie

Demissionair energieminister Rob Jetten ontkent de stelling van milieuclubs dat ambtenaren van zijn ministerie het energiebedrijf Vattenfall op oneigenlijke wijze aan subsidie hebben geholpen. “Die aanvraag is netjes en transparant verlopen”, zei hij op uiterst kritische vragen van de Partij voor de Dieren. Milieuactiegroepen hebben mails van ambtenaren ingezien na een beroep op de Wet open overheid (Woo). Daarin twijfelen ze over het toekennen van de subsidieaanvraag voor de bouw van een biomassacentrale bij Diemen. Dat zou “gedoe gaan opleveren”, vreesde een ambtenaar.

De subsidie, die kan oplopen tot 396 miljoen euro, werd al bekritiseerd. Die is toegezegd nadat er een “onmiddellijke subsidiestop” was aangekondigd voor de productie van een bepaald soort warmte (tot 100 graden Celsius) uit biomassa. Maar de grote subsidieregeling voor energieprojecten werd vlak erna opengesteld, waarin de nieuwe regels nog niet waren opgenomen, legde Jetten uit. De minister sprak van “insinuerende vragen” van PvdD-Kamerlid Christine Teunissen en benadrukte dat de Kamer hier al over is geïnformeerd. De subsidieronde is “transparant en helder met alle spelregels vooraf” aan de Kamer gedeeld, stelde hij.

Er was dan ook “geen enkele sprake van beïnvloeding door deze minister of door ambtenaren van EZK”. Uit de gepubliceerde citaten zou je de indruk kunnen krijgen dat “ambtenaren geprobeerd hebben er wat van te maken”, maar zelf leest hij die anders. “Namelijk ambtenaren van mijn team die mij proberen te waarschuwen dat er heel veel onrust is over de inzet van biogrondstoffen. Ik vind het een teken van omgevingsbewuste ambtenaren die proberen te waarschuwen: zouden er niet betere alternatieven zijn dan een biomassacentrale?”

De ontwikkeling van de bekritiseerde centrale is wel stilgelegd. Dit gebeurde na een uitspraak van de Raad van State dat er eerst nader onderzoek nodig is naar de milieueffecten voordat er weer gebouwd wordt. Het energiebedrijf zoekt inmiddels duurzame alternatieven voor de locatie. Op vragen uit de Kamer geeft Jetten aan dat het mogelijk is dat Vattenfall de subsidie teruggeeft. Maar Jetten sluit niet uit “dat Vattenfall ook op een andere manier ondersteuning nodig heeft om toch op een goede manier warmte aan het warmtenet te kunnen leveren”.