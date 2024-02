Laatste beveiligde transport aangekomen bij Bunker

Rond 10.00 uur is het laatste beveiligde transport gearriveerd bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar de rechtbank dinsdag uitspraak doet in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het ging om een transport met vier auto’s. Op dat moment cirkelde ook een politiehelikopter rond het gebouw.

Het eerste beveiligde transport kwam dinsdagochtend rond 08.00 uur aan bij de zwaarbeveiligde rechtbank.

De uitspraak had om 10.00 uur moeten beginnen en duurt naar verwachting enkele uren. Hoofdverdachte Ridouan Taghi had eerder al aangegeven dat hij niet aanwezig is bij de uitspraak.