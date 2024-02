Levenslang voor ‘onbetwiste leider’ Taghi en twee medeverdachten

Ridouan Taghi was “de enige” en “onbetwiste” leider van een criminele organisatie die zich bezighield met “nietsontziend ontwrichtend geweld”. Dat zei de rechter dinsdag tijdens het vonnis in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Taghi en twee medeverdachten zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Er was zes keer de hoogst mogelijke straf geëist.

Taghi (46) is veroordeeld voor vijf moorden, twee pogingen tot moord en meerdere voorbereidingen voor moord. De moord op Abderrahim Belhadj in 2016 kan niet aan Taghi worden toegeschreven, daarvan sprak de rechtbank hem vrij. Hij is de enige verdachte in het proces die is veroordeeld voor het leiding geven aan de criminele organisatie.

De rechtbank sprak over het “schokkend gemak” waarmee Taghi besloot dat iemand dood moest. “Het leed dat familieleden werd aangedaan speelde daarbij geen rol”, aldus de voorzitter. Hij wees erop de moorden ook voor de ogen van jonge kinderen gebeurden. De voorzitter vond het “veelzeggend” dat geen van de nabestaanden of slachtoffers gebruik had willen maken van het spreekrecht tijdens het proces. “Daarmee is de angst die bij hen teweeg is gebracht door het meedogenloze geweld van de organisatie van Ridouan Taghi zichtbaar.”

Naast Taghi kregen ook Saïd R. en Mario R. levenslang. Tegen Achraf B., Mohamed R. en Mao R. was ook een levenslange straf geëist, zij zijn veroordeeld tot respectievelijk 29 jaar en 2 maanden, 27 jaar en 15 jaar en 8 maanden.

De rechtbank heeft verder alle verdachten die veroordeeld zijn tot een tijdelijke celstraf, strafkorting gegeven omdat het proces te lang heeft geduurd. Het Marengo-proces nam bijna zes jaar in beslag, dat is twee jaar te lang volgens de rechtbank.

In Marengo stonden zeventien verdachten terecht, zij zijn allemaal veroordeeld. Het omvangrijke proces gaat over zes moorden en meerdere moordpogingen. De rechter stond bij aanvang van het vonnis stil bij de nabestaanden van deze slachtoffers. Ook benoemde hij de drie moorden die tijdens het proces plaatsvonden: de moord op de broer van de kroongetuige, zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. “Dit alles geeft het proces een gitzwarte rand”, aldus de voorzitter.

Kroongetuige Nabil B. kreeg tien jaar cel opgelegd. Hij kreeg strafvermindering in ruil voor de verklaringen die hij heeft afgelegd. Ook hebben persoonlijke omstandigheden er voor gezorgd dat zijn straf lager uitviel. Onder meer de “zware” omstandigheden waarin hij vastzit, de drie moorden die in zijn omgeving zijn gepleegd en het feit dat hij “altijd over zijn schouder zal moeten kijken”, woog de voorzitter mee.