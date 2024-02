Marengo-uitspraak in reguliere rechtbank via video te volgen

Tientallen belangstellenden wonen dinsdagochtend de uitspraak in de strafzaak Marengo bij in een videozaal, die is ingericht in de reguliere rechtbank in Amsterdam-Zuid. Publiek moest zich vooraf aanmelden om het vonnis via video te kunnen volgen.

De streng beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is te klein om publiek een plek te bieden, vandaar dat de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg een zaal beschikbaar heeft gesteld met een videoverbinding. Onder meer rechercheurs die de zaak hebben onderzocht maken van deze gelegenheid gebruik. Er is ook rechtbankpersoneel aanwezig.

Het omvangrijke liquidatieproces heeft bijna zes jaar geduurd en nam 142 zittingsdagen in beslag. Het voordragen van de uitspraak gaat waarschijnlijk enkele uren duren.