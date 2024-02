NS-baas kijkt opnieuw naar politiek voor steun duurdere tickets

President-directeur Wouter Koolmees van de NS hoopt dat de politiek dit jaar opnieuw zal bijspringen om de verwachte prijsverhoging van treinkaartjes en abonnementen op te vangen. Bij de presentatie van de jaarcijfers gaf Koolmees aan dat treintickets naar verwachting per 1 januari 2025 flink duurder kunnen uitvallen, maar dat hij zo veel mogelijk wil voorkomen dat dit voor de rekening van de reiziger komt.

Het demissionaire kabinet maakte in oktober bekend 120 miljoen euro vrij te maken om een tariefstijging bij de NS te voorkomen. Die dekking was voor één jaar en daarom is er nu “een risico dat die prijsverhoging op 1 januari 2025 weer terugkomt”, aldus Koolmees. “Tegelijkertijd heeft de politiek ook gezegd te willen kijken naar een structurele oplossing. Daar houd ik me dan maar aan vast.”

De politiek zegde toe om de geplande tariefsverhoging van 8,5 procent voor 2024 op te vangen. Maar door stijgende kosten en het ontstane ‘indexatiegat’ moet de uitgestelde tariefsverhoging nu toch nog plaatsvinden, bovenop de reguliere inflatie. “Dat kan een verhoging van meer dan 10 procent betekenen voor 2025”, schrijft het spoorbedrijf in zijn jaarverslag.

Ook de personeelstekorten blijven een zorg voor de NS. Op dit moment staan 1400 vacatures open bij het bedrijf, waarvan 250 vacatures “acute tekorten” zijn, zegt financieel directeur Bert Groenewegen. Door het “behoorlijke aantal vacatures” dat nog open staat, blijft “extra inspanning nodig”, licht hij toe.

Heel Nederland heeft volgens hem te maken met een hoger verloop, omdat mensen veelal niet meer veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijven werken. “Dan zul je ook permanent een hogere inspanning moeten leveren, vooral voor werving en opleiding. Dus daar hebben we de afgelopen anderhalf jaar enorm opgeschroefd.” Het bedrijf komt met name technisch geschoolde mensen tekort. De NS probeert zelf techneuten op te leiden in samenwerking met mbo-instellingen door het land. Op die manier wil het spoorbedrijf mensen voor langere tijd aan het bedrijf binden.

Door alle werkzaamheden op het spoor moet het bedrijf ook meer mensen bijsturen, meldt de financieel directeur nog. Zo moeten machinisten bijvoorbeeld leren om de nieuwe treinen te besturen. “De opleidingsbehoefte om mensen paraat te houden voor de nieuwe ontwikkelingen op het spoor blijft de komende jaren veel vragen”, benadrukt hij.