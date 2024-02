NS draaide weer verlies, resultaat ‘nog steeds fors onvoldoende’

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben vorig jaar opnieuw verlies gedraaid. Het onderliggende operationele resultaat kwam uit op 191 miljoen euro, wat minder is dan de 421 miljoen euro aan verlies in 2022. Desondanks is dat resultaat “nog steeds fors onvoldoende om van een financieel gezonde bedrijfsvoering te kunnen spreken”, meldt het spoorbedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers.

De NS had onder meer last van de gestegen kosten voor bijvoorbeeld salarissen, materieel en onderdelen als gevolg van de inflatie. Daarnaast merkt het bedrijf dat er sinds de coronacrisis nog altijd minder mensen reizen met de trein. Een belangrijke oorzaak daarvoor ziet de NS in het feit dat “het voor veel mensen normaal is geworden om één of meer dagen thuis te werken”.

Wel toonde het aantal reizigerskilometers in 2023 wat herstel in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat aantal lag vorig jaar op 89 procent van het aantal kilometers in 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronacrisis. In 2022 bedroeg dat percentage 76 procent.

De omzet nam onder andere daardoor toe tot ruim 3,7 miljard euro van meer dan 3 miljard euro in 2022. Daarvan kwam bijna 2,9 miljard euro voor rekening van de opbrengsten uit vervoer in Nederland, 483 miljoen euro kwam van de exploitatie van Nederlandse stations. De overige omzet werd gedraaid in Duitsland door dochterbedrijf Abellio.

“Financieel worstelen we nog steeds met de naweeën van corona”, stelt NS-directeur Wouter Koolmees. “Reizigersaantallen stijgen, maar hoge inflatie en daardoor sterk stijgende kosten voor bijvoorbeeld lonen, IT, energie en materiaal helpen niet.” Koolmees stelt dat die kosten overigens niet worden doorberekend in de prijs van een treinkaartje.