Opvang Oekraïners in Jaarbeurs tijdelijk gesloten

De opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs is tijdelijk gesloten, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. “De locatie is overvol, wat bijvoorbeeld leidt tot onvoldoende beschikbare zorgcapaciteit, lange rijen voor de sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy”, aldus de veiligheidsregio.

Doordat er geen zicht is op andere beschikbare opvangplekken in Nederland is er een onhoudbare situatie ontstaan, stelt de veiligheidsregio.

De capaciteit van de HUB in de Jaarbeurs is berekend op maximaal 140 personen die op de locatie overnachten.