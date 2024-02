Overweeg eerst alle meerderheidscoalities, adviseert Bontenbal

Kim Putters moet eerst alle mogelijke meerderheidscoalities overwegen en pas aan minderheidsvarianten denken als die niet levensvatbaar blijken. Dat is het advies dat CDA-leider Henri Bontenbal de informateur heeft meegegeven in een gesprek over de vastgelopen kabinetsformatie. Hij blijft bij zijn punt dat het CDA onder geen beding aansluit bij een meerderheidskabinet. Bontenbal is wel bereid om plannen van een minderheidskabinet te steunen waar hij het mee eens is.

Na de eerste ronde van de informatie onder leiding van Ronald Plasterk is een meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wat Bontenbal betreft nog niet uitgesloten. Hij vindt dat Putters eerst duidelijk moet krijgen of deze optie een kans van slagen heeft of moet worden weggestreept. Gebeurt het laatste, dan adviseert de CDA-leider om meerderheidsvarianten met GroenLinks-PvdA te overwegen.

De discussie over “exotische varianten” is wat Bontenbal betreft een “rookgordijn” dat afleidt van de vraag over wie met wie kan samenwerken.

“Een goede verkiezingsuitslag behalen betekent ook een grote verantwoordelijkheid voor het bestuur van ons land”, schrijft Bontenbal in een brief aan Putters, doelend op de grootste partijen PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en NSC. Hij ziet voor zijn eigen CDA een “rol in de oppositie”. “Als wij van vijftien naar vijf zijn gegaan, is het denk ik heel redelijk dat wij in de oppositie terechtkomen.”

De christendemocratische politicus is wel bereid om goede plannen te steunen als een eventueel minderheidskabinet op zoek gaat naar wisselende meerderheden. “En ik ben ook bereid te beloven dat wij niet dossiers aan elkaar knopen”, zegt hij. Daarmee bedoelt Bontenbal dat als hij bijvoorbeeld zijn zin niet krijgt op Defensie, hij niet plannen op een ander terrein als de zorg gaat blokkeren om druk uit te oefenen.