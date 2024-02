Partijen geven informateur Putters stof tot nadenken

De gesprekken maandag en dinsdag met vrijwel alle partijleiders hebben informateur Kim Putters stof tot nadenken gegeven. Hij noemt de situatie “complex” en wil eerst de opgehaalde inzichten “op een rij zetten”, voordat hij vervolggesprekken plant. Dat zei hij dinsdagavond na afloop van de gevoerde gesprekken.

Putters noemt die gesprekken wel “verhelderend” en “constructief”. Maar hij laat in het midden of ze hem ook dichter bij een oplossing hebben gebracht voor de ingewikkelde puzzel die de kabinetsformatie is geworden.

Eerder spraken PVV, VVD, NSC en BBB wekenlang over een rechts meerderheidskabinet. Die gesprekken mislukten omdat NSC-leider Pieter Omtzigt die variant niet ziet zitten.

Met name de rechterflank van de Kamer vindt nog altijd dat de formatie ‘over rechts moet’, zo bleek tijdens de gesprekken van maandag en dinsdag. Dinsdag lieten de meeste (kleinere) partijen weten een meerderheidsrechtskabinet te willen, waarbij ook een variant van VVD, NSC, GroenLinks-PvdA en D66 werd genoemd.

Putters heeft drie tot vier weken gekregen om te onderzoeken welke kabinetsvormen wél mogelijk zijn. Hij is bezig aan zijn tweede week. Vorige week sprak hij met wetenschappers en ervaringsdeskundigen over verschillende vormen van politieke samenwerking.

De komende dagen wil Putters nog vervolggesprekken voeren “met een aantal mensen, misschien ook in verschillende samenstellingen”. Namen wil hij evenwel nog niet noemen. Hij belooft wel dat hij snel met de volgende stap komt, “want er is ook haast geboden”.