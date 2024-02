Rover: snelle oplossing nodig, anders wordt trein onbetaalbaar

Reizigersvereniging Rover roept de politiek op om opnieuw fors te investeren in treinvervoer, om te voorkomen dat treinreizen voor veel mensen onbetaalbaar wordt. In het jaarverslag dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) dinsdagochtend publiceerden, werd duidelijk dat de spoorvervoerder overweegt om de prijs van een treinkaartje vanaf 2025 met ruim 10 procent te verhogen. Maar duurdere kaartjes zullen alleen maar meer reizigers kosten, waarschuwt Rover. Het demissionaire kabinet maakte in oktober weliswaar een bedrag van 120 miljoen euro vrij waarmee de NS een prijsstijging dit jaar kan voorkomen, maar “de politiek moet ook voor 2025 en later een oplossing bieden”, aldus een woordvoerster van de reizigersorganisatie.

“Wat we terugzien in de jaarcijfers van NS is dat de treinreiziger zomaar erg snel kan verdwijnen en dan maar mondjesmaat weer terugkeert”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Hoewel het aantal treinreizigerskilometers in 2023 iets herstelde ten opzichte van het jaar daarvoor, reizen er nog altijd minder mensen met de trein dan voor de coronacrisis: in 2023 bedroeg het aantal reizigerskilometers 89 procent van het aantal kilometers in 2019. In 2022 was dat met 76 procent nog lager.

Bos noemt de toename in het aantal kilometers goed nieuws. “Tegelijk moet NS toegeven dat reizigers te maken kregen met een slechter product: minder mensen kwamen op tijd en meer mensen moesten in een volle trein staan.” De reizigersorganisatie hoopt dat dit jaar weer meer mensen voor de trein zullen kiezen. “Nu weer steeds meer treinen gaan rijden verwachten wij dat er weer meer reizigers terugkeren, mits die enorme prijsverhoging achterwege blijft.”

Wel maakt de reizigersorganisatie zich zorgen over onder meer de spoorinfrastructuur, bijvoorbeeld op de Hogesnelheidslijn (HSL). Het jaarverslag van de NS laat zien dat vorig jaar op dat traject veel treinen niet op tijd aankwamen of uitvielen, onder andere door ingrijpende spoorwerkzaamheden en tekorten aan technisch personeel bij onderhoudsbedrijven. “Daarnaast barst het spoor uit zijn voegen: op veel trajecten kan er geen trein meer bij”, stelt Rover.