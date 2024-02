Schietpartij waarbij Bigidagoe omkwam in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de schietpartij waarbij de 26-jarige Danzel Silos, ook wel bekend als rapper Bigidagoe van rapformatie Zone6, om het leven kwam. Dat meldt de politie. De schietpartij vond afgelopen zondag plaats in Amsterdam.

De politiewoordvoerster verwacht dat in elk geval een getuigenoproep wordt gedaan in de aflevering van het opsporingsprogramma op NPO 2. Of ook beelden worden getoond, weet ze niet. Er zijn nog geen verdachten aangehouden en het onderzoek loopt nog.

De schietpartij vond zondag om iets voor 05.30 uur plaats op een bedrijventerrein in de buurt van het station Sloterdijk.

Bigidagoe raakte in augustus 2020 al eens gewond bij een schietpartij in de Rivierenbuurt.