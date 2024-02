Uitspraak in Marengo-proces na ruim anderhalf uur voorbij

De uitspraak in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is afgerond. Iets voor 12.00 uur had de rechter de uitspraak voorgelezen en was de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voorbij.

De uitspraak begon met enige vertraging rond 10.15 uur en heeft in totaal ruim anderhalf uur geduurd. Inmiddels hebben de eerste mensen, onder wie advocaten en media, de zittingszaal verlaten. In de omgeving staan de zwaarbewapende politiemensen weer paraat.

De rechtbank heeft zeventien verdachten veroordeeld. Ridouan Taghi en twee medeverdachten, Saïd R. en Mario R., zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tegen Achraf B., Mohamed R. en Mao R. was ook een levenslange straf geëist, zij zijn veroordeeld tot respectievelijk 29 jaar en 2 maanden, 27 jaar en 15 jaar en 8 maanden.