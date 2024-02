Volop beveiliging aanwezig rondom Bunker voor uitspraak Marengo

Enkele uren voor aanvang van de uitspraak in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is er al volop beveiliging aanwezig rondom de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank oordeelt dinsdag over zeventien verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi (46).

Het monsterproces is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. In de omgeving van de extra beveiligde rechtbank staan meerdere politieauto’s en voor de deur van het gebouw houden zwaarbewapende politiemensen de wacht. Voor de media zijn twee persvakken geplaatst.

De uitspraak begint om 10.00 uur en duurt naar verwachting enkele uren. Taghi heeft al aangegeven dat hij niet bij de uitspraak aanwezig is.