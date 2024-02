250 asielzoekers aangekomen in tijdelijke opvang hotel Den Bosch

250 asielzoekers zijn woensdag aangekomen in het voormalige Mövenpick Hotel aan het Pettelaarpark in Den Bosch. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Daar worden zij tijdelijk gehuisvest, omdat de noodopvang in Rosmalen waar zij eerst verbleven op 1 maart dichtgaat.

De rechtbank in Den Bosch besloot maandag na een kort geding dat de 250 asielzoekers, onder wie 69 kinderen, in het voormalige hotel in de stad mogen worden opgevangen. De spoedprocedure tegen de gemeente en het COA was aangespannen door omwonenden in de nabijgelegen Gestelse buurt en bedrijven op het Pettelaarpark. Zij gaven aan bang te zijn dat het asielzoekerscentrum respectievelijk tot onveiligheid en leegstaande bedrijfspanden zou leiden.

Een week eerder trok de rechter de vergunning voor de tijdelijke opvang nog in, maar deze maandag kreeg het asielzoekerscentrum dus toch groen licht. De rechter kwam onder meer tot dit herziene oordeel omdat de gemeente met maatregelen de impact van de opvang voor de buurt heeft beperkt.