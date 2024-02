Cadeaukaarten steeds vaker gekozen als duurzaam cadeau

Uit onderzoek van de ASN Bank blijkt dat één op de drie Nederlanders aangeeft dit jaar duurzame cadeaus te willen gaan geven. Om die reden publiceerde de ASN Bank de Duurzame Cadeaugids. Voor steeds meer mensen is het namelijk belangrijk dat cadeaus bijvoorbeeld gemaakt zijn van duurzame materialen, dat de makers van de cadeaus eerlijk betaald en behandeld zijn of dat het verhaal achter een bepaald cadeau in ieder geval aanspreekt. Zo’n 36 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek gaven daarom ook aan in 2024 meer duurzame cadeaus te willen kopen en geven.

Een cadeaukaart geven

In meerdere opzichten zijn cadeaukaarten een goede optie wanneer men liever wil kiezen voor een duurzaam cadeau. Een cadeaukaart geeft mensen immers een kans om zelf te kiezen wat zij willen hebben. Dat voorkomt het geven van cadeaus waar de ontvanger uiteindelijk niet veel mee gaat doen en waar mee het product dus ongebruikt in een kast beland of misschien zelfs bij het grofvuil. Wanneer een gamer bijvoorbeeld een controller krijgt dat hij of zij niet handig of bruikbaar vindt om mee te spelen, is de kans groot dat deze ongebruikt in een kast verdwijnt. Met een cadeaubon van bijvoorbeeld Mediamarkt, is de kans veel groter dat de gamer materiaal aanschaft dat hij of zij daadwerkelijk gebruiken gaat. Zo zijn er veel meer cadeaukaarten waarmee men een ander in staat stelt om zelf een keuze te maken. Klik hier om meer cadeaukaarten te bekijken.

Waarom een cadeaukaart duurzaam is

Naast dat een cadeaubon ervoor zorgt dat er geen cadeaus ongebruikt in een la verdwijnen, zorgt een dergelijke bon ook voor het tegengaan van materiaalverspilling. Waar cadeaus vaak moeten worden uitgerust met papieren en kartonnen verpakkingen, soms plastic en dergelijken, zijn er voor cadeaubonnen slechts een klein beetje materiaal nodig. Vaak zelfs minder, aangezien veel cadeaukaarten ook digitaal verhandeld worden. Dan is er slechts een kleine code nodig. Zo is een PlayStation cadeaubon goed digitaal aan te schaffen. Dat maakt dat een dergelijke bon naast duurzaam ook nog eens geniet van gratis verzending.

Tenslotte zorgen cadeaukaarten er ook voor dat mensen bewuster omgaan met hetgeen ze kopen. Niet zomaar een cadeau kiezen voor een ander met de kans dat die persoon dat cadeau eigenlijk niet leuk vindt. Voor de ontvanger geldt dat het bedrag op een kaart maar één keer uitgegeven kan worden. De ontvanger gaat dus heel bewust het geld besteden aan iets dat hij of zij ook daadwerkelijk kopen wil. Hierdoor voorkomt men een impulsieve aankoop waar uiteindelijk allerlei materiaal en werk klakkeloos verloren gaat.

Cadeaukaart leuk geven?

Om de ervaring van het geven toch leuk te maken, kan men bij een fysieke cadeaukaart altijd kiezen voor een mooie duurzame verpakking. Denk aan een cadeauverpakking gemaakt van eco-friendly materiaal. Een digitale bon kan altijd leuk worden gegeven doormiddel van een mooie duurzame kaart of tijdens een onvergetelijke ervaring waar men samen herinneringen maakt. Enige creativiteit wordt dan gevraagd, maar dat maakt het cadeau juist persoonlijker.