Circa twintig Oekraïners geweigerd bij volle opvang Utrecht

Circa twintig mensen zijn sinds dinsdag bij de opvang voor Oekraïners in de Utrechtse Jaarbeurs gevraagd een andere verblijfsplek te zoeken, meldt Veiligheidsregio Utrecht. De zogenoemde HUB, waar vluchtelingen een verwijzing krijgen naar andere opvangplekken, sloot dinsdag tijdelijk haar deuren omdat het overvol is. Alleen kwetsbare mensen worden er nu opgevangen.

VluchtelingenWerk zei woensdag eerder op de dag dat onder anderen alleenstaande vrouwen en gezinnen met kleine kinderen werden geweigerd. Volgens de veiligheidsregio klopt dit niet. “Wij vangen nog steeds de volgende groepen mensen op: alleenstaande vrouwen, moeders met kinderen, echtparen met kinderen, alleenreizende minderjarige kinderen, senioren van 70+ en mensen met een acuut fysiek of psychisch probleem.”

Eerder zei Jaap Donker, directeur van de Utrechtse veiligheidsregio, dat de meeste vluchtelingen die nu arriveren zelfredzaam zijn. VluchtelingenWerk reageerde hierop dat dit beeld kan leiden tot een vertekende beeldvorming en verminderd draagvlak. De organisatie zegt dat goed onderzoek naar de omvang van deze groep ontbreekt.

Het beeld waarbij vooral moeders en kinderen naar ons land kwamen, die niets anders hadden dan een rugzakje, is nu echt anders, zei Donker. “Een groot deel van de mensen dat aankomt, is hier voor arbeidskansen of komt vanuit een ander land in Europa.” De veiligheidsregio ziet bijvoorbeeld mensen uit landen waar het beleid voor Oekraïense vluchtelingen is versoberd, zoals in Ierland.

Veiligheidsregio Utrecht zegt de deuren van de opvang pas weer te openen als er minder dan tachtig mensen verblijven, in combinatie met een perspectief voor de vluchtelingen op doorplaatsing, bijvoorbeeld naar plekken in de crisisnoodopvang. Wanneer dit gaat gebeuren, kan de veiligheidsregio niet zeggen. “Daar hebben we geen enkel zicht op”, zegt een woordvoerder.

In de opvang in hal 5 van de Jaarbeurs kunnen maximaal 140 personen overnachten.