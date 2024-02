Commissie Haagse raad praat over rellen Eritreeërs

In een commissie van de gemeenteraad van Den Haag wordt woensdag gedebatteerd over de rellen rond een Eritrees feest zo’n anderhalve week geleden. Enkele honderden tegenstanders van de machthebbers in Eritrea probeerden toen een feest van aanhangers van het bewind aan te vallen. Daarbij raakten ze slaags met de politie.

Burgemeester Jan van Zanen is bij de vergadering om tekst en uitleg te geven. Hij had eerder laten weten dat de gemeente vooraf had ingeschat dat het feest gewoon kon doorgaan, mede omdat de organisatoren van het Eritrese feest genoeg beveiligers hadden geregeld. De politie wist dat er video’s online waren verspreid waarin werd opgeroepen om geweld te gebruiken, en de dag voor het feest werd iemand aangehouden voor opruiing. Maar Van Zanen werd naar eigen zeggen “niet separaat geïnformeerd over de oproepen op social media”.

Het feest was in zalencentrum Opera in Den Haag. Binnen zaten ongeveer achthonderd Eritreeërs en in andere ruimtes van het gebouw bevonden zich nog ongeveer evenveel mensen die een bruiloft en een verloving vierden. Buiten probeerden de aanhangers van oppositiegroep Brigade Nhamedu naar binnen te komen. Volgens de gemeente hadden ze onder meer “honkbalknuppels en hockeysticks” bij zich. Ze bekogelden agenten met stenen en vuurwerk, trokken verkeersborden uit de stoep en belaagden journalisten. Twee politievoertuigen en een toerbus gingen in vlammen op en het vuur beschadigde ook het zalencentrum. Meerdere bezoekers van het feest raakten onwel door de rook en de warmte. Zestien mensen werden aangehouden.

De aanpak van de ongeregeldheden staat op de agenda van de commissie Bestuur. Het onderwerp is daaraan toegevoegd op verzoek van de partijen Hart voor Den Haag en de VVD.