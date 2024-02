Dorpsraad na advies over Tata: we hebben moedige politici nodig

Nu zijn moedige politici nodig om de gezondheid van omwonenden van Tata Steel centraal te stellen, zegt de Dorpsraad Wijk aan Zee na publicatie van een advies over gezondheid in de regio. “We roepen politici op om uit te gaan van de feiten en niet van de mooie praatjes van Tata”, aldus Linda Valent.

Het advies is erg duidelijk, zegt ze. De Expertgroep Gezondheid IJmond wijst erop dat voorheen te weinig is geluisterd naar gezondheidszorgen van omwonenden van de staalfabriek. Bovendien vreest de groep, onder leiding van hoogleraar Marcel Levi, dat de komende jaren de belasting op de gezondheid alleen maar toeneemt. De effecten van het maken van ‘groen staal’ zijn nog te onduidelijk en in de overgangsfase worden nieuwe installaties gebouwd en getest, terwijl oude installaties ook nog steeds draaien.

Valent is blij met het advies van de expertgroep die vindt dat de “gezondheid op korte en lange termijn gewaarborgd moet worden”. Het bestuurslid van de dorpsraad wijst erop dat “vervuilen momenteel gratis is voor Tata. Het kan niet zo zijn dat bewoners de rekening betalen met hun gezondheid.”