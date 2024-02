Heropstarten opvang Oekraïners bij gastgezinnen niet aan de orde

Het opnieuw opstarten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen is op dit moment niet aan de orde. Dat zegt directeur Robert Zaal van Takecarebnb, een van de organisaties die tot voor kort via samenwerkingsverband RefugeeHomeNL opvang van Oekraïners regelde bij particulieren. Volgens Zaal is de animo om mensen in huis te nemen flink afgenomen en is ook onder Oekraïners zelf minder belangstelling om tijdelijk in een gastgezin te verblijven.

Takecarebnb bracht sinds de Russische invasie zo’n 3500 Oekraïners onder bij 250 gastgezinnen, zegt Zaal. Daarvoor werd samengewerkt met VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils. Vorig jaar augustus besloot het samenwerkingsverband de opvang af te bouwen. Volgens Zaal liep het aantal aanmeldingen van gastgezinnen “spectaculair” hard terug. Ook vonden veel vluchtelingen uit Oekraïne een eigen plek of verbleven zij bij bekenden.

Volgens Takecarebnb speelde ook mee dat veel Oekraïense mensen in de buurt van hun werk wilden blijven wonen of de plek waar hun kinderen naar school gingen. Meestal was dat in stedelijk gebied, waardoor een nieuw gastgezin in een andere regio geen optie was. “Zo zijn er veel gastgezinnen geweest die zich wel hadden aangemeld, maar geen gasten ontvingen”, legt Zaal uit. Gemiddeld werden vluchtelingen via RefugeeHomeNL voor drie tot zes maanden opgevangen bij particulieren.

Takecarebnb had best door willen gaan met de opvang, maar dat was door het geringe aantal aanmeldingen niet langer mogelijk, zegt Zaal. “In de eerste maanden van de oorlog was de schok universeel en wilde iedereen iets doen om te helpen. Die urgentie is afgenomen. Nu is dat even anders omdat de oorlog twee jaar oud is, dat is een ijkpunt, maar ik denk dat dat snel weer weg zal ebben.” Eind vorig jaar verbleven nog zo’n honderd mensen bij gastgezinnen van Takecarebnb. Hun begeleiding is overgedragen aan de gemeenten waar zij verblijven, stelt Zaal.

De particuliere opvang van Oekraïners staat volgens de directeur van Takecarebnb op de “waakvlam”. “Als het nodig is kunnen we weer opschalen, maar de ervaring leert dat dat alleen bij crisissen gebeurt.” Gesprekken om de opvang weer op te starten, bijvoorbeeld om de gemeentelijke opvang van Oekraïners te ondersteunen, zijn volgens Zaal dan ook niet aan de orde.