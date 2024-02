Ledenaantal BBB, PvdD, Volt en GroenLinks in 2023 flink gestegen

De ledenaantallen van de BBB, PvdD, Volt en GroenLinks stegen vorig jaar het hardst. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van de jaarlijkse opgaven door de partijen van hun ledentallen. JA21, 50PLUS en CDA verloren juist leden.

Het ledental van de partij van Caroline van der Plas (BBB) steeg vorig jaar het hardst met 23,5 procent tot bijna 13.500 leden. Daarna volgde de PvdD met een toename van ruim 22 procent tot meer dan 30.000 leden. Volt en GroenLinks konden respectievelijk op een groei van zo’n 21 en 20 procent rekenen.

FVD had in 2023 met een totaal van bijna 62.000 nog altijd de meeste leden en op de tweede plek staat de PvdA met een ledenaantal van tegen de 44.000. Die laatste partij heeft met GroenLinks een gezamenlijke lijst onder leiding van Frans Timmermans. Als de partijen ook hun leden zouden samenvoegen zouden zij met een totaal van ruim 84.000 het hoogste ledental hebben.

50PLUS heeft met een totaal van 1515 de minste leden. Het documentatiecentrum noemt de PVV niet in de cijfers. De partij heeft slechts een lid en dat is partijleider Geert Wilders zelf. NSC was als nieuwkomer in 2023 gelijk al goed voor bijna 10.000 leden.

Het gezamenlijke ledental van de partijen in de landelijke politiek steeg in 2023 met 13.000, waardoor het totale ledental vorig jaar op 392.000 kwam te staan. Dat is een toename van 3,5 procent, meldt het DNPP. De groei was volgens DNPP te verwachten, omdat in 2023 Tweede Kamerverkiezingen waren. Het centrum ziet dat het ledental bij verkiezingen stijgt doordat er dan meer aandacht is voor de politiek en haar partijen.