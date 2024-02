OM: minderjarige hielp tbs’er bij ontsnappen en steekpartij Soest

Het Openbaar Ministerie eist twintig maanden jeugddetentie tegen de toen 16-jarige jongen die tbs’er Kendrick M. tijdens zijn verlof vanuit de Pompekliniek in Nijmegen op 30 november 2022 hielp ontsnappen en daarna met hem naar de woning van Kendricks ex in Soest reed. Daar stak M. haar meerdere malen met een mes. De jongen is volgens het OM medeplichtig aan poging tot moord dan wel doodslag, zo bleek woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank van Utrecht.

Ook krijgt de jongen een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd en moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf van dertig uur alsnog uitvoeren. Omdat hij minderjarig is, vond de zitting achter gesloten deuren plaats.

De jongen stond Kendrick M. op te wachten met een vluchtauto. Hij is een zoon van een vriendin van M. De tbs’er was met zijn begeleider in de Kruidvat toen hij vluchtte. Ze reden met een door de jongen geregelde chauffeur naar Soest, waar de toen 27-jarige ex van M. woonde. Omdat zij niet thuis was, ging de jongen bij scholen in de buurt kijken, om te zien of de vrouw haar zoontje van school ophaalde.

Toen de vrouw en haar 5-jarige kind thuiskwamen, zou M. zijn ex hebben gewurgd en met een mes in haar zij, rug, borst en buik hebben gestoken. Ze overleefde de aanval. “Mijn kind zag hoe zijn moeder werd afgeslacht”, zei de vrouw in een verklaring. De zaak van Kendrick werd dinsdag inhoudelijk behandeld in de rechtbank van Utrecht. “Die escalatie was niet de bedoeling”, zei M. Over het betrekken van een minderjarige zei de rechter tegen M.: “U was de volwassene. U had beter moeten weten.”

Na de steekpartij reden de jongen en M. naar Bergschenhoek bij Rotterdam, waar M. later werd opgepakt. De jongen wordt ook verdacht van vuurwapenbezit, omdat hij met M. “ergens geld wilde halen”.