OM: moordverdachte De Vries niet onder druk, liep ’te pronken’

Justitie ziet nergens aanwijzingen dat vermeend ‘moordmakelaar’ Krystian M. bij de liquidatie van Peter R. de Vries in 2021 dermate onder druk stond van anderen, dat hij zich niet aan de moordplannen kon onttrekken. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp verwezen de aanklaagsters de korte verklaring die M. hierover onlangs aflegde woensdag naar het rijk der fabelen. Volgens hen blijkt uit het verzamelde bewijs juist dat de 28-jarige Pool trots was op zijn positie. “Hij liep ermee te pronken”, aldus de officieren van justitie.

De Vries werd 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Voor zijn veronderstelde rol bij de liquidatie eiste justitie eind vorige maand levenslang tegen M., net als tegen vermoed schutter Delano G. (24) en chauffeur Kamil E. (37). De advocaat van M. stelde eerder deze maand tijdens zijn verdediging dat het Openbaar Ministerie met die eis de plank missloeg. Zijn cliënt was “geen spin in het web, maar zelf verstrikt geraakt in een web waar je niet meer uitkomt”.

M. zelf heeft lang gezwegen, maar verkondigde eind januari ineens dat hij onder druk berichten had verstuurd. Hij zei tegen de nabestaanden van De Vries dat het hem speet en hij bood zijn excuses aan. Meer dan die summiere toelichting op zijn rol gaf hij niet. “Dat heeft te maken met mijn veiligheid.” Vragen van de rechtbank wilde hij niet beantwoorden.

“Nietszeggend”, noemden de aanklagers zijn verklaring woensdag in hun reactie op de verweren van de verdachten en hun advocaten. Zij benadrukten dat M. twee jaar lang zijn kaken op elkaar heeft gehouden en vorige maand onder het mom van een spijtbetuiging ineens zijn eigen rol kleiner probeerde te maken. “Hij zegt dat hij alleen doorgeefluik was van berichten. Maar hij regelde alles en hield zich rond de aanslag zeer actief bezig met de aansturing.”

Dat M. heeft gehandeld in opdracht van anderen is volgens de aanklagers “strafrechtelijk niet relevant”. Het onderzoek naar “het hogere echelon” in de moordzaak is nog wel in volle gang. Justitie vermoedt dat de opdracht voor de moord op De Vries van Ridouan Taghi komt. Hij kreeg dinsdag levenslang in liquidatieproces Marengo. De Vries (64) was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in die zaak.

Woensdagmiddag en donderdag is het woord in de strafzaak over de moord op De Vries nog eenmaal aan de advocaten en hebben de negen verdachten nog het recht op het laatste woord. De uitspraak is op 12 juni.