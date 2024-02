OM vervolgt Pakistanen die opriepen Geert Wilders te vermoorden

Het Openbaar Ministerie vervolgt een religieus leider en een politiek leider uit Pakistan die hun volgelingen hebben opgeroepen Tweede Kamerlid Geert Wilders te vermoorden. Volgens het OM deden de twee Pakistaanse mannen hun oproepen mondeling tijdens bijeenkomsten en op social media met video’s en tekstberichten.

Het gaat om een 55-jarige man en een 29-jarige man. Hun strafzaken dienen op 2 september in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, kondigde het OM woensdag aan. De 55-jarige religieus leider wordt verdacht van een poging tot uitlokking van moord op de Nederlandse politicus. In meerdere oproepen zou hij stellen “dat deze daad wordt beloond in het hiernamaals”.

De 29-jarige politiek leider wordt verdacht van opruiing tot moord. Hij zou volgens het OM hebben geroepen dat hijzelf en zijn publiek deze taak op zich zouden moeten nemen. Dat deed hij nadat Khalid Latif, een Pakistaanse oud-cricketspeler, in Nederland werd veroordeeld voor een poging tot uitlokking van moord.