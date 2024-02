Ook opvang voor Oekraïners in buurlanden verloopt stroef

Niet alleen in Nederland leidt de opvang van Oekraïners tot discussie. In onder meer Ierland, dat ook kampt met een woningtekort, is de opvang recent versoberd en in het Verenigd Koninkrijk is nauwelijks zicht op het aantal vluchtelingen dat op straat leeft.

De Ierse regering maakte eind vorig jaar bekend dat de Staat nieuwe vluchtelingen uit het Oost-Europese land nog maximaal negentig dagen huisvest en ze in die periode bovendien een fors lagere uitkering geeft. Dat bedrag ging voor volwassenen omlaag van 220 euro naar bijna 39 euro in de week.

In het Verenigd Koninkrijk waarschuwde een parlementscommissie deze maand voor een groeiend risico dat Oekraïense vluchtelingen dakloos worden. Gemeentes hadden medio vorig jaar melding gemaakt van bijna 4900 gezinnen uit Oekraïne die dakloos waren of op het punt stonden om dakloos te worden. Het is onduidelijk in hoeveel gevallen dat uiteindelijk is gebeurd, omdat veel plaatselijke overheden die cijfers onregelmatig doorgeven.

De Britse autoriteiten hadden een initiatief opgetuigd dat Homes for Ukraine (Huizen voor Oekraïne) heet. Particulieren die zelf Oekraïners opvingen, kwamen daarmee in aanmerking voor een paar honderd pond per maand. De Britse regering lanceerde het huisvestingsproject kort na het begin van de invasie in 2022. Er kwamen binnen een dag al 100.000 aanmeldingen binnen. Parlementariërs zeggen nu dat slecht wordt bijgehouden hoe vaak Oekraïners op straat belanden als die regeling niet wordt verlengd.

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over het nijpende tekort aan opvangplekken voor Oekraïners in Nederland. Ook gaat het over de vergoedingen die deze groep vluchtelingen krijgt, waaronder leefgeld.