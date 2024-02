Provincie benadrukt belang gezondheid bij verduurzaming Tata

De provincie Noord-Holland benadrukt dat de verduurzaming van Tata Steel “hand in hand” moet gaan met een gezondere leefomgeving. Het advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond wordt door het provinciebestuur dan ook gezien als ondersteuning van het standpunt dat gezondheid belangrijk is bij de toekomstige ontwikkelingen van de staalfabriek in IJmuiden.

De deskundigen onder leiding van hoogleraar Marcel Levi stellen dat de gezondheid van omwonenden centraal moet staan als de rijksoverheid geld steekt in de verduurzaming van Tata Steel. Dat is een proces van jaren, terwijl de gezondheidsrisico’s wellicht nog groter zijn dan eerder is vastgesteld.

Gezondheid moet daarom onderdeel zijn van de maatwerkafspraken die het Rijk maakt met Tata Steel, onderstreept ook Noord-Holland. De provincie vindt daarnaast net als de experts dat gezondheid een prominentere plek moet krijgen in wet- en regelgeving.

Om de gezondheidsrisico’s te verlagen oppert de expertgroep om de vervuilende Kooksgasfabriek 2 veel eerder te sluiten dan 2029, zoals Tata zelf voornemens is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is namens de provincie bezig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor intrekking van de vergunning voor de kooksfabrieken van Tata. Dat is juridisch erg complex, meldde de dienst in juli. Het onderzoek, dat eigenlijk eind vorig jaar klaar zou zijn, is bijna afgerond, laat de provincie weten.