Putters spreekt woensdag met Wilders, Omtzigt en Van der Plas

Informateur Kim Putters ontvangt woensdagochtend eerst PVV-leider Geert Wilders. In de middag komen tegelijkertijd Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) langs voor een vervolggesprek. Met VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz staat nog geen nieuwe afspraak gepland.

Putters ontving maandag en dinsdag nagenoeg alle fractieleiders uit de Tweede Kamer om te bespreken hoe het verder moet met de vastgelopen kabinetsformatie. Hoewel hij die gesprekken “constructief” vond en “verhelderend”, erkende hij dat hij nog altijd een ingewikkelde puzzel te leggen heeft.

Op basis van de verkiezingsuitslag, met de PVV als veruit de grootste partij in de Tweede Kamer, is eerst de mogelijkheid tot een rechts meerderheidskabinet verkend. Maar die gesprekken leverden geen doorbraak op, vooral omdat NSC terugdeinst voor samenwerking in die vorm met de PVV. Putters kreeg daarop opdracht te onderzoeken welke vormen van politieke samenwerking wél mogelijk zijn.