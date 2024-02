Raad stemt over tweede termijn Halsema als burgemeester Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad stemt woensdag over de tweede termijn van burgemeester Femke Halsema. Zij liet in september weten nog zes jaar burgemeester van de hoofdstad te willen zijn. Het debat en de stemming hierover zijn niet openbaar, maar doet de raad in het geheim.

De raad stemt of Halsema wordt aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister zal de burgemeester dan weer voordragen bij de koning, die haar kan herbenoemen. Hoe laat de stemming zal zijn, is nog onduidelijk.

De GroenLinks-politica begon in 2018 als eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Haar ambtsperiode verliep niet altijd soepel. Zo werd haar destijds 15-jarige zoon in 2019 betrapt met een onklaar gemaakt wapen dat in de ambtswoning had gelegen. In 2020 kreeg ze een motie van wantrouwen, omdat ze tijdens de coronapandemie niet ingreep bij een drukbezochte Black Lives Matter-demonstratie op de Dam.

Halsema gaf in september toe fouten te hebben gemaakt. “Het werk gaat dag en nacht door. Amsterdam ligt als eigenzinnige hoofdstad onder een vergrootglas en beslissingen die je in een oogwenk moet nemen kunnen grote gevolgen hebben voor het leven van inwoners of het functioneren van bedrijven of culturele instellingen. Dat vereist niet alleen daadkracht en beslistheid, maar soms juist ook terughoudendheid en gematigdheid: in die laatste eigenschappen heb ik mijzelf moeten trainen.”

De afgelopen jaren maakte ze zich vooral hard voor de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord en het aanpakken van misdaad en massatoerisme. Ook nam ze vaak een duidelijk standpunt in tegen antisemitisme, racisme en geweld tegen lhbti’ers en vrouwen.