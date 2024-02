Tata Steel ‘herkent zorgen’ over omstreden kooksfabriek

Tata Steel Nederland “herkent” de zorgen die omwonenden hebben over een vervuilende kooksfabriek op het terrein voor staalproductie. Een adviesgroep stelde in een woensdag verschenen rapport dat die omstreden Kooks- en Gasfabriek 2 eerder dicht zou moeten om de schadelijke invloed van Tata Steel op de omgeving drastisch te verminderen.

“Wij herkennen de zorgen die in de omgeving leven over onze Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). De eerste bevindingen van de expertgroep zijn voor ons een aanknopingspunt om samen met overheden, de Expertgroep Gezondheid IJmond, RIVM, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omwonenden en andere belanghebbenden nog eens goed te praten over de te stellen prioriteiten”, schrijft Tata Steel Nederland naar aanleiding van het rapport van de Expertgroep Gezondheid IJmond.

Deze expertgroep waarschuwde dat de gezondheid in de omgeving rond de staalfabriek de komende jaren extra onder druk kan komen te staan. Dat komt door de overgangsfase tussen 2025 en 2030, waarin Tata Steel bouwt aan installaties om op minder vervuilende manier staal te maken terwijl oude fabrieksonderdelen blijven draaien.

Tata Steel Nederland kon niet direct zeggen of een eerdere sluiting van de Kooks- en Gasfabriek 2 mogelijk is. De sluiting van deze fabriek, waar kolen worden bewerkt om ze geschikt te maken voor de hoogoven, staat op de planning voor 2029. De kooksfabriek stoot zogeheten PAK’s uit, een groep stoffen die kankerverwekkend zijn. Ook staat de installatie dicht bij bewoond gebied.

De staalfabriek zei in een eerste reactie op het rapport de “urgentie” te voelen om de leefomgeving te verbeteren. De Expertgroep adviseerde Tata Steel alleen te steunen bij de verduurzaming als de gezondheid van omwonenden voorop staat.