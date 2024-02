TU-studenten willen recordpoging met waterstofauto op openbare weg

De waterstofautobouwers van de TU Delft gooien het dit jaar over een andere boeg. Studententeam Eco-Runner bouwt ditmaal een auto die moet voldoen aan alle eisen om op de openbare weg te mogen. Met rondjes langs de Friese steden van de Elfstedentocht willen ze in juni een nieuw wereldrecord met een dergelijke auto vestigen. Om dat voor elkaar te krijgen, willen ze op minder dan anderhalve kilo waterstof een afstand van in totaal 2056 kilometer afleggen.

Het team heeft al vaker wereldrecords gevestigd, maar dat was in een andere categorie. Met een gestroomlijnde auto die niet voor de gewone weg was gemaakt, reden ze vorig jaar zonder bij te tanken 2488,5 kilometer over een circuit in Duitsland. Met de nieuwe auto, de Eco-Runner XIV, willen ze laten zien dat “effici├źntie niet verloren hoeft te gaan” door alle veiligheidsnormen waar een moderne auto aan moet voldoen.

In het team werken 25 studenten samen. Ze presenteerden woensdagavond hun ontwerp en gaan de komende tijd verder met de ontwikkeling van de wagen. Het is de bedoeling dat deze op 8 mei klaar is om aan het publiek te worden getoond. Voordat de auto de weg op kan gaan in Friesland, moet deze een reeks testen doorstaan.

De route van de Elfstedentocht is symbolisch. “De Elfstedentocht is door de opwarming van de aarde al 27 jaar niet meer geschaatst”, legt het team uit. De studenten willen duidelijk maken dat dringend behoefte is aan “alternatieve en milieuvriendelijke brandstoffen”. Waterstof kan op een schone manier worden gemaakt met behulp van water en duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gebruik ervan levert geen CO2-uitstoot of luchtvervuiling op.