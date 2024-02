Van Zanen: niet goed dat ik niet wist van aanhouding om opruiing

Burgemeester Jan van Zanen vindt het “niet goed” dat hij niet is geïnformeerd dat iemand was opgepakt voor opruiing in de aanloop naar een Eritrees feest. “Ik had dat willen weten. Ik had liever gehad dat ik had geweten dat de aanhouding plaatsvond. Punt. Dat gaan we bespreken”, zei de burgemeester bij een vergadering van een commissie van de Haagse gemeenteraad.

Aanhangers van de machthebbers in Eritrea vierden op 17 februari een feest in zalencentrum Opera in Den Haag. Buiten probeerden honderden tegenstanders van het bewind het gebouw binnen te dringen. Volgens de gemeente hadden ze onder meer “honkbalknuppels en hockeysticks” bij zich. Ze bekogelden agenten met stenen en vuurwerk, trokken verkeersborden uit de stoep en belaagden journalisten. Twee politievoertuigen en een toerbus gingen in vlammen op. Zeker zestien mensen zijn opgepakt. Minstens 26 agenten raakten gewond.

Voorafgaand aan het feest waren video’s online gezet waarin mensen opriepen om geweld te gebruiken tegen de bijeenkomst. Daarvoor was iemand gearresteerd. “Maar deze oproepen gaven geen aanleiding tot aanpassing van het informatiebeeld en het daarop gebaseerde maatregelenpakket. De burgemeester is derhalve niet separaat geïnformeerd over de oproepen op social media”, schreef Van Zanen dinsdag.