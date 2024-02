Verdachte in zaak De Vries: ik heb jullie vader niet vermoord

“Als ik had geweten wat die dag zou gebeuren, was ik niet gegaan. Ik heb niemand vermoord en ik heb niemand vermoord zien worden.” Dat zei Kamil E. woensdag voor de rechtbank in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp in zijn laatste woord tijdens de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries. Tegen diens kinderen zei hij: “ik heb jullie vader niet vermoord, ik was slechts chauffeur.”

E. (37) is een van de verdachten in de zaak tegen wie het Openbaar Ministerie levenslang heeft geëist, samen met vermeend schutter Delano G. (24) en vermoed ‘moordmakelaar’ Krystian M. (28). Zij maakten woensdag allebei geen gebruik van hun recht op het laatste woord. “Ik heb laatst al genoeg gezegd”, zei M., weggedoken en onzichtbaar verscholen in zijn hoody.

De 28-jarige Pool gaf een maand geleden aan onder zware druk te zijn gezet om berichten door te sturen en zo gedwongen een rol te hebben gespeeld bij de moord op De Vries, zonder dat te willen toelichten. De officieren van justitie noemden zijn verklaring om die reden woensdag eerder op de dag “nietszeggend”. Zij benadrukten dat M. na twee jaar zwijgen onder het mom van een spijtbetuiging zijn eigen rol kleiner probeerde te maken. “Hij zegt dat hij alleen doorgeefluik was van berichten. Maar hij regelde alles en hield zich rond de aanslag zeer actief bezig met de aansturing.”

M.’s advocaat Ronald van der Horst vond die visie onbegrijpelijk. “Volgens het OM heeft de meest angstaanjagende criminele organisatie die Nederland heeft gekend de hand gehad in deze moord, maar moeten we ons daarvan verder niets aantrekken. Dat gaat voorbij aan de realiteit. De lijn naar de opdrachtgevers is van groot belang. We moeten niet doen alsof vrijwillig is meegewerkt aan de dood van De Vries. U moet daar als rechtbank iets mee, al is het maar in de strafmaat.”

Volgens het OM is het onderzoek naar “het hogere echelon” in de moordzaak nog in volle gang. Justitie vermoedt dat de opdracht voor de moord op De Vries van Ridouan Taghi komt. Hij kreeg dinsdag levenslang in liquidatieproces Marengo. De Vries (64), 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam en negen dagen later overleden, was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in die zaak.

Donderdag voeren de laatste advocaten nog eenmaal het woord in de strafzaak over de moord op De Vries en hebben hun cliënten nog het recht op het laatste woord. De uitspraak is op 12 juni. De rechtbank heeft bepaald dat alle negen verdachten in de zaak daarbij aanwezig moeten zijn.