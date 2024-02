VluchtelingenWerk: pas op met speculaties over komst Oekraïners

Verhalen over Oekraïense vluchtelingen die alleen voor werk naar Nederland zouden komen, kunnen leiden tot een vertekende beeldvorming en verminderd draagvlak. Daarvoor waarschuwt VluchtelingenWerk. De organisatie zegt dat goed onderzoek naar de omvang van deze groep ontbreekt.

“Dat veel Oekraïners graag snel aan het werk gaan, ziet VluchtelingenWerk als een positieve bijkomstigheid”, laat een woordvoerder weten. Maar dat zegt volgens hem niets over hun veiligheidssituatie. “Voorbarige conclusies dienen bovendien geen enkel doel, omdat alle Oekraïners onder een speciale Europese regeling vallen waar Nederland niet vanaf kan wijken.” Volgens de hulporganisatie vangt Nederland ook niet meer Oekraïners op dan het Europese gemiddelde.

De Veiligheidsregio Utrecht moest dinsdag noodgedwongen het aanmeldpunt voor Oekraïners tijdelijk sluiten in de Jaarbeurs, omdat het er overvol is. Deze zogenoemde HUB, van waaruit vluchtelingen worden doorverwezen naar een duurzame opvangplek, is de belangrijkste in het land. Alleen kwetsbare mensen worden er nu opgevangen.

Volgens Jaap Donker, directeur van de veiligheidsregio, zijn de meeste vluchtelingen die nu arriveren zelfredzaam. “Een groot deel van de mensen dat aankomt, is hier voor arbeidskansen of komt vanuit een ander land in Europa.” Het beeld waarbij vooral moeders en kinderen naar ons land kwamen, die niets anders hadden dan een rugzakje, is nu echt anders, zegt Donker. Daarbij ziet de veiligheidsregio ook mensen uit landen komen waar het beleid voor Oekraïense vluchtelingen is versoberd, zoals in Ierland.

De directeur zegt te hopen dat de HUB in de Jaarbeurs zo snel mogelijk weer open kan en doet een dringende oproep om meer opvangplekken te regelen in het land. “We doen niets liever dan die mensen weer opvangen, en ze overdragen naar een goede plek.”