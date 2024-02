Hof: AD mag met voorwaarde Peter R. de Vries-artikel publiceren

Het AD mag een artikel publiceren dat is gebaseerd op geluidsopnames die gemaakt zijn door wijlen Peter R. de Vries. Dat oordeelde het hof Amsterdam donderdag in een door Royce de Vries aangespannen kort geding tegen de krant. Het AD moet er echter wel voor zorgen dat bepaalde informatie niet naar personen herleidbaar is.

Volgens de zoon van Peter R. de Vries zou de publicatie van de krant zijn veiligheid in gevaar brengen. De Orde van Advocaten had zich later aangesloten bij het geding.

De rechtbank gaf hen in eerste aanleg gelijk. Het AD ging in hoger beroep. De advocaat van het AD noemde het publicatieverbod van de rechtbank eerder een “poging de Nederlandse pers te muilkorven”.