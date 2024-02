OM eist 8 jaar cel en tbs voor doodrijden koppel Rotterdam

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 37-jarige Mark G., die op 2 september vorig jaar een 79-jarige man en zijn 74-jarige vriendin doodreed op de Maasboulevard in Rotterdam, tijdens de Wereldhavendagen. “U wordt ervan verdacht iets verschrikkelijks te hebben gedaan”, aldus de officier van justitie donderdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank van Rotterdam.

Ook eiste het OM een rijontzegging van tien jaar. Volgens de officier van justitie heeft G. zijn eigen belang gesteld boven dat van andere “onschuldige, kwetsbare verkeersdeelnemers”. De man en vrouw werden die avond doodgereden toen zij bij groen licht overstaken. Beiden overleden ter plekke.

G. had die dag geblowd en “scheurde” volgens de rechter “stomdronken” door de stad. Hij negeerde rode verkeerslichten, reed 80 tot 100 kilometer binnen de bebouwde kom en op de oversteekplaats waar het ongeval gebeurde had hij een snelheid van 111 kilometer per uur, waar 50 kilometer was toegestaan. “U hebt roekeloos en levensgevaarlijk rijgedrag laten zien”, aldus het OM. Over het stel zei hij: “Deze twee mensen hadden net het geluk en de liefde weer bij elkaar gevonden.”

Vijf van hun familieleden maakten gebruik van hun spreekrecht. “Elke dag is een gevecht”, zei de dochter van de vrouw. Een kleindochter vertelt over haar opa’s verjaardag, een week voor zijn dood. “We zeiden: ‘Je bent nog zo fit, je wordt makkelijk 100’. Maar dat kunnen we nu niet weten, of hij 100 zou worden, Mark. Door jou.”

G. zegt zich niks te kunnen herinneren. Na de aanrijding liet hij zijn bestelbus enkele meters verderop achter. Daarna ging G. ervandoor. Een dag later meldde hij zich bij de politie, volgens zijn advocaat “in shock”. Later bekende hij. “Het was nooit mijn opzet deze mensen uit het leven te rukken”, zei G. Op de vraag waarom hij dronken in de auto stapte, antwoordde hij: “Dat weet ik niet meer.”

In een eerdere zitting bood G. zijn excuses aan. Ook donderdag zei hij dat dit “nooit had mogen gebeuren”. Op 26 september 2022 zou de verdachte in het Gelderse Angeren ook zijn doorgereden na een ongeval, waar geen gewonden bij vielen. Ook die verdenking wordt donderdag behandeld.