Putters spreekt vrijdag met Wilders en belt Van der Plas

Informateur Kim Putters spreekt vrijdag twee partijleiders: PVV-voorman Geert Wilders, en Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BBB. Wilders komt fysiek langs bij de informateur, met Van der Plas belt hij alleen. Putters is ruim twee weken bezig met zijn informateursopdracht en zal over iets minder dan twee weken zijn verslag moeten schrijven.

Maandag en dinsdag had Putters de leiders van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen uitgenodigd. Woensdag sprak hij al eens met Wilders en waren Pieter Omtzigt (NSC) en Van der Plas samen uitgenodigd. Donderdag kwam Omtzigt opnieuw langs, evenals VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Daarmee lijkt de focus van Putters opnieuw op die vier partijen te liggen die in de eerdere formatieronde al met elkaar spraken. NSC stapte toen uit dat overleg.

Omtzigt heeft de laatste dagen meermaals gezegd dat hij bereid is om een kabinet te steunen als gedoogpartner, nadat hij deelname aan een meerderheidskabinet eerder had uitgesloten. Hij gaat nog niet mee in de oproep van Yeşilgöz om toch volwaardig mee te doen aan een kabinet. Zijzelf wil dat wel, kondigde ze in een recent formatiedebat aan. Ze voegde daar wel direct aan toe dat het wat haar betreft dan om een extraparlementair kabinet gaat waar alle vier de partijen helemaal aan meedoen. Dus ook NSC.

De vier lijken nog steeds tot elkaar veroordeeld. Putters moet kijken welke vorm een samenwerking met die vier mogelijk kan aannemen.