Raad van toezicht in gesprek met redacteuren omroep WNL

Raad van toezicht-voorzitter Loek Hermans van omroep WNL is donderdagmiddag in gesprek gegaan met redacteuren van de omroep. Dat bevestigt raad van toezicht-lid Fons van Westerloo aan het ANP na berichtgeving daarover van het AD. Omroepdirecteur Bert Huisjes was niet bij het gesprek aanwezig. Over de uitkomst van het gesprek is vooralsnog niets bekend.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de discussie rond Huisjes. Het AD publiceerde donderdag een artikel waarin met name oud-medewerkers, onder wie bekende presentatoren als Merel Westrik en Eva Jinek, zich uitlieten over de cultuur bij de omroep. Huisjes zou zich volgens hen schuldig hebben gemaakt aan zwangerschapsdiscriminatie en manipulatief gedrag.

De raad van toezicht van de omroep reageerde op het artikel door te stellen dat zij “zich gelukkig prijst” met Huisjes, met name omdat hij zoveel bereikt heeft met de omroep. Wel stelde de raad het “spijtig” te vinden dat oud-medewerkers “slechte herinneringen hebben over hun tijd bij WNL”.

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer stelde daarop “verbaasd” te zijn door deze reactie. Ze stelde dat de omroep niets lijkt te hebben geleerd van het rapport van de commissie-Van Rijn, dat vorige maand verscheen over wangedrag bij de NPO. Ook de NPO zelf veroordeelde de reactie van WNL op het artikel. “De allereerste stap om iedereen een sociaal veilige werkomgeving te bieden, is het erkennen van de slachtoffers en hun verhaal”, zei een NPO-woordvoerder. “Elk signaal, elke melding moet serieus worden genomen.”

De raad van toezicht van WNL liet eerder weten hun eerdere reactie op het artikel niet te herzien naar aanleiding van de kritiek van Hamer en de NPO. Ook zeiden ze wel aan de slag te zijn gegaan met het rapport van de commissie. Zo zou er een tevredenheidsonderzoek zijn ingesteld en is voorgesteld om de hoofdredactie uit te breiden.