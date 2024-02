Rutte dankbaar voor rapport over kosten MH17, helpt bij claim

De berekening van de Algemene Rekenkamer van de kosten die de overheid heeft gemaakt in verband met het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne is “een stap op weg naar rechtvaardigheid”, vindt demissionair premier Mark Rutte. Op X laat hij weten dat het kabinet “zeer dankbaar is voor dit rapport” hoewel “het leed van slachtoffers en nabestaanden natuurlijk op geen enkele manier verzacht kan worden”.

Het rapport kan volgens Rutte “leiden tot een gefundeerde compensatieclaim in de juridische procedures van Nederland tegen Rusland”.

De rekenmeesters stellen dat de Nederlandse overheidsinstanties tussen de ramp in juli 2014 tot en met 2022 in totaal ruim 166 miljoen euro hebben uitgegeven aan de nasleep. Het gaat onder meer om de kosten voor de repatriëring van de slachtoffers, het onderzoek naar de oorzaak, de strafvervolging en berechting. Het bedrag zal naar verwachting nog oplopen, omdat de zaak ook nog loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.