Waarschuwing voor ‘sluipende uitholling’ budget lagere overheden

Gemeenten en provincies moeten steeds meer doen met te weinig geld. Daarvoor waarschuwt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) donderdag in een advies aan demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). De ROB spreekt van “sluipende uitholling van de financiële beleidsruimte”.

Wees duidelijk over de rol van gemeenten en provincies, is het advies. “Wat is de rol van decentrale overheden, autonoom of automaat?” Als overheden meer ruimte hebben om eigen beslissingen te nemen, moeten ze ook meer financiële risico’s dragen, redeneert de Raad. Maar als ze veel taken van bovenaf krijgen opgelegd, moeten ze daarvoor ook genoeg geld krijgen.

De ROB zag hetzelfde probleem al in 2021, en heeft er toen een belangrijk advies over uitgebracht. Sindsdien is volgens de Raad weinig veranderd. Integendeel, verslechtering dreigt. Een nieuwe manier om geld te verdelen onder gemeenten zorgt voor onrust.