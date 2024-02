WTC Leeuwarden wordt weer wachtkamer voor Ter Apel

Nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen worden opgevangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, krijgen voorlopig onderdak in het WTC in Leeuwarden. Het gebouw is opnieuw beschikbaar als zogenoemde overlooplocatie.

De Friese hoofdstad heeft ingestemd met de extra locatie. Die is van 18 maart dit jaar tot 5 januari volgend jaar beschikbaar en biedt plek aan maximaal 250 asielzoekers. De opvang moet voorkomen dat asielzoekers buiten slapen wanneer er in Ter Apel geen plek voor ze is.

De asielzoekers kunnen maximaal tien dagen in de hal van het WTC Leeuwarden blijven. Daarna gaan ze naar Ter Apel om geregistreerd te worden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil in het WTC ook asielzoekers opvangen die geregistreerd zijn en “die een stap verder in hun aanmeldproces zijn, maar voor wie nog geen plaats is op een COA-locatie”. Leeuwarden zegt dat het WTC niet geschikt is voor hen, maar stemt toch in, omdat de doorstroom van asielzoekers stokt.

Het WTC in Leeuwarden werd afgelopen oktober ook omgevormd tot wachtkamer voor Ter Apel. Daarna ging de tijdelijke opvang in januari dicht om ruimte te maken voor een evenement, maar nu is er weer plek.