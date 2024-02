Yeşilgöz heeft ‘bouwstenen aangeleverd’ voor samenwerking

Dilan Yeşilgöz heeft naar eigen zeggen “bouwstenen aangeleverd” voor mogelijke politieke samenwerking. Dat zei de VVD-leider donderdag na afloop van een nieuw gesprek met informateur Kim Putters. Wat die bouwstenen precies inhouden, hield Yeşilgöz voor zichzelf. “Ik ga niet onderhandelen voor de camera.”

Yeşilgöz blijft bij de “stap naar voren” die ze zette in het debat over het verslag van oud-informateur Ronald Plasterk. Toen zei de VVD-leider dat ze wel zou willen meedoen aan een extraparlementair kabinet. Onduidelijk is hoe extraparlementair een kabinet kan zijn als Tweede Kamerfracties er nadrukkelijk aan verbonden zijn.

“Ik heb in het debat aangegeven hoe ik erin sta, en ik geef bij de heer Putters daarvoor de elementen aan”, aldus Yeşilgöz.

Later op donderdag praat Pieter Omtzigt (NSC) met de informateur. Putters heeft nog zo’n twee weken om de opdracht af te ronden die de Tweede Kamer hem gaf. Die opdracht houdt in dat hij de mogelijkheden onderzoekt voor “een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag”.