Bruins Slot vraagt onderzoek te doen naar bloedbad in Gaza

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) heeft Israël gevraagd onderzoek te doen naar een bloedbad donderdag in de Gazastrook. “Er is meer helderheid nodig over de toedracht.” In Gaza kwamen tijdens het uitdelen van humanitaire hulp meer dan honderd mensen om het leven.

De bewindsvrouw heeft de Israëlische autoriteiten gevraagd “om duidelijkheid en onderzoek te doen” naar de gebeurtenis, zei ze na de ministerraad. Welke vorm dat onderzoek moet krijgen, laat Bruins Slot over aan Israël. Ze noemt de gebeurtenis “verschrikkelijk en dramatisch”.

Israëlische militairen openden het vuur op de Palestijnse menigte die was afgekomen op een hulpkonvooi. Volgens de Israëlische strijdkrachten kwamen veel mensen om in het gedrang dat ontstond bij het plunderen van de vrachtwagens met hulpgoederen.

Bruins Slot vindt dat veel meer hulp in de Gazastrook moet worden toegelaten. Ook moet dat veilig gebeuren. Ondanks aandringen zijn maar twee grensovergangen naar Gaza open. Ook duurt het lang voordat hulp de kuststrook binnenkomt door de strenge Israëlische controles.