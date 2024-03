Honderden bij afscheidsdienst doodgeschoten rapper Bigidagoe

Op het afscheid in Amsterdam-Zuidoost van de doodgeschoten rapper Bigidagoe zijn vrijdagavond zes- à zevenhonderd mensen afgekomen. Dat laat de uitvaartplanner en organisator van de afscheidsbijeenkomst weten. “Het was emotioneel en zoals verwacht erg druk.”

De politie meldt dat er zich “geen noemenswaardige incidenten” hebben voorgedaan, aldus een woordvoerder. De uitvaartplanner bevestigt dat de bijeenkomst “zeer ordelijk” is verlopen.

De 26-jarige Danzel Silos, zoals de rapper echt heet, kwam afgelopen zondag om het leven door een schietpartij bij een partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk. Een 20-jarige Amsterdammer werd woensdag aangehouden op een vliegveld in Parijs om betrokkenheid bij de schietpartij. Hij zou vanuit Parijs naar Cayenne in Frans-Guyana hebben willen vluchten.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er drie explosies in de hoofdstad. De politie vermoedt dat deze te maken hebben met de schietpartij waardoor Bigidagoe om het leven kwam.

De uitvaart van de rapper is zaterdag in Amsterdam-Zuidoost. Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK van de rapformatie Zone 6 waartoe ook Bigidagoe behoorde, laat via zijn advocaat weten dat hij ervan uitgaat dat “alles in rust en vrede zal kunnen verlopen”. De advocaat van Silos’ nabestaanden sluit zich hierbij aan. “Men wil rust en geen geweld.”