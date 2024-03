ISO: denk over tegemoetkoming voor discriminatie studenten

De overheid moet onderzoeken of studenten die slachtoffer zijn geworden van discriminatie bij de controle op mogelijke fraude een tegemoetkoming kunnen krijgen. “Dit had namelijk nooit mogen gebeuren. Het kan niet zo zijn dat je migratieachtergrond of leeftijd bepalen of je wel of niet wordt gecontroleerd”, zegt voorzitter Demi Janssen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft de indirecte discriminatie vrijdag erkend. Het ging mis bij de controle van studenten die niet meer bij hun ouders wonen, maar die op kamers zijn gegaan of die op zichzelf zijn gaan wonen. Om zeker te weten dat die studenten echt niet meer bij hun ouders woonden, ging de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vaker langs bij studenten met een migratieachtergrond dan bij andere studenten. Niet direct omdat ze een migratieachtergrond hebben, dat zou directe discriminatie zijn geweest. Maar de dienst selecteerde wel op kenmerken die vaker voorkomen bij studenten met een migratieachtergrond. Zij wonen over het algemeen bijvoorbeeld dichter in de buurt van hun ouderlijk huis dan anderen.

Ook jonge studenten en mbo-studenten werden vaker gecontroleerd door DUO. Dijkgraaf heeft zijn excuses aangeboden. Het ISO noemt dat “volledig terecht” en vindt de indirecte discriminatie “erg zorgelijk”.