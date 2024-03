Nederland en Brazilië gaan nauwer samenwerken tegen drugssmokkel

De Nederlandse douane gaat nauwer samenwerken met die van Brazilië in de strijd tegen drugssmokkel. De diensten gaan bijvoorbeeld scanbeelden die zij maken van containers naast elkaar leggen om te zien of er wellicht stiekem iets is ingestopt. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft daar afspraken over gemaakt met haar Braziliaanse ambtgenoot Adriana Gomes Rêgo.

“Nederland en Brazilië zijn beide landen met een goede infrastructuur”, zegt De Vries. “Criminelen maken daar misbruik van door drugs te smokkelen.” Daarom verstevigen de twee landen hun samenwerking. De staatssecretaris verzekert dat ook de Brazilianen “zeer gemotiveerd” zijn om deze vorm van misdaad aan te pakken.

Nederland en Brazilië gaan daarnaast samenwerken om de smokkel van synthetische drugs als xtc via de post tegen te gaan. Ook gaan de twee landen kennis delen over het gebruik van onderwaterrobots voor de opsporing van verdovende middelen die aan de buitenkant van containerschepen wordt verstopt.