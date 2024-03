Nederlandse militairen aangehouden door Hezbollah in Beiroet

Drie leden van het defensieteam dat momenteel de Nederlandse ambassade in Beiroet ondersteunt, zijn aangehouden door de militante beweging Hezbollah. Dat gebeurde in een zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad. De militairen zijn inmiddels via het Libanese leger teruggekeerd op de ambassade en maken het goed.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De militairen voerden “een verkenning van routes” uit toen zij werden aangehouden. Meer informatie over het incident kon de zegsman niet geven.

Een team van Nederlandse militairen werd in oktober vorig jaar naar Libanon gestuurd. Zij zijn daar om de ambassade bij te staan, mocht het conflict tussen Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas verder uit de hand lopen.