Nog meer gedupeerden melden zich bij meldpunt Babboe-bakfiets

Ruim 8500 bezitters van een Babboe-bakfiets hebben zich als gedupeerde gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. Dat is zo’n 2200 meer dan afgelopen zondag, toen er nog ongeveer 6300 claims lagen bij het door advocatenkantoor Birkway gelanceerde meldpunt. Birkway heeft inmiddels ook een Engelstalige site gelanceerd voor niet-Nederlandse gedupeerden. Enkele honderden buitenlandse Babboe-bakfietsers hebben zich al gemeld, stelt het advocatenkantoor.

Namens een van de melders heeft Birkway vrijdag een brief naar Babboe en moederbedrijf Accell gestuurd met een verzoek om compensatie voor geleden schade en een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek wil het advocatenkantoor het ook hebben over een compensatieregeling voor alle gedupeerden.

Verder heeft Birkway donderdag een verzoek gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de correspondentie tussen de autoriteit en het bakfietsbedrijf in de periode van 1 januari 2018 tot op heden in te kunnen zien. Ook willen de advocaten andere documenten bekijken die gerelateerd zijn aan het NVWA-besluit om de fietsen uit de handel te laten halen, zoals verslagen van besprekingen met externe adviseurs en deskundigen.