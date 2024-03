OM heeft contact met VAE over arrestatie Promes

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft contact met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over de arrestatie van voetballer Quincy Promes in Dubai. Volgens een woordvoerder van het OM is Promes (32) aangehouden voor “een lokale overtreding”.

Wat die overtreding is, kon de woordvoerder niet zeggen. Promes’ Nederlandse advocaat kon desgevraagd niets zeggen over de situatie. Volgens Russische media is de voetballer in Dubai betrokken geweest bij een ongeval en zou hij daarna zijn gevlucht.

Het OM in Amsterdam heeft oud-Ajacied Promes de afgelopen jaren tweemaal strafrechtelijk vervolgd. Beide strafzaken hebben tot een veroordeling door de rechtbank geleid; in beide zaken heeft Promes hoger beroep aangetekend.

Op 14 februari legde de rechtbank Promes zes jaar cel op voor zijn betrokkenheid bij de invoer van in totaal ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De voetballer heeft daarbij een aansturende, coördinerende en financiële rol gespeeld, aldus de rechtbank. De cokesmokkel vond eind januari 2020 plaats. Een eveneens verdachte neef van Promes kreeg ook zes jaar in deze zaak.

Vorig jaar kreeg Promes anderhalf jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude, waarin een andere neef het slachtoffer was.

In beide strafzaken heeft de rechtbank een bevel gevangenneming afgegeven. Het OM heeft eerder al een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nederland heeft met Dubai een beperkt uitleveringsverdrag.