Plannen Adema moeten veehouderij diervriendelijker maken

Kippen moeten voor 2030 meer de ruimte krijgen en boeren moeten varkens en koeien beter verzorgen, stelt demissionair landbouwminister Piet Adema voor. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de veehouderij diervriendelijker wordt. Daarmee reageert de bewindsman op de wens van de Tweede Kamer. Die gaat maandag in debat over de vraag of de maatregelen van Adema afdoende zijn.

Eten en drinken moet bovendien beter beschikbaar zijn als dieren honger of dorst hebben. Daarnaast moet de kwaliteit van het veevoer omhoog. Adema wil ook dat kippen stofbaden moeten kunnen nemen en moeten kunnen scharrelen om zelf eten te vinden.

Adema hoopt dat zijn plannen een omstreden wetswijziging kunnen vervangen die de Tweede Kamer in 2021 onverwacht aannam. Die aanpassing, initiatief van de Partij voor de Dieren, moest ertoe leiden dat dieren niet meer worden belemmerd in hun natuurlijke gedrag. Deze wetswijziging gaat deze zomer in, maar is volgens de demissionaire minister niet uit te voeren en te handhaven, omdat niet duidelijk staat vermeld waar veehouderijen aan moeten voldoen. Adema heeft er daarom voor gekozen om afspraken te maken met de sector. Deze zijn wat hem betreft realistischer.

Desondanks zijn ook de ingrepen die het demissionaire kabinet voorstaat voor sommige boeren “best even slikken”, verwacht Adema. “Ze zeggen wel: help ons wel om daar te komen, dat is een terechte vraag.” Hij stelt in eerste instantie plannen voor die veehouders op de korte termijn kunnen en moeten nemen “zonder grote financiële gevolgen voor hun bedrijf”. De ingrepen die daarna nodig zijn, brengen hogere kosten met zich mee.

Adema heeft tegen de boeren gezegd dat de overheid “jullie moet ondersteunen, op wat voor manier dan ook”. Welke steun tegenover de “enorme investeringen en inkomensdalingen” staan, is aan een volgend kabinet.

Maandag debatteert de Tweede Kamer met Adema over diens plannen. Dan moet blijken wat de politieke partijen van zijn voorstellen vindt.