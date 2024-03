Racismecoördinator: politie-ervaringen van mensen serieus nemen

De ervaringen van mensen met de politie moeten serieus genomen worden, en daarom pleit de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh voor vervolgonderzoek. Dat zegt een woordvoerster namens Baldewsingh in reactie op de Veiligheidsmonitor 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat deed voor het eerst onderzoek naar de mate waarop afkomst en uiterlijk volgens mensen zelf aanleiding vormden voor een politiecontrole.

“Het gaat hier om een enquête naar perceptie”, zegt de woordvoerster. “Natuurlijk moeten we daar serieus naar kijken, want als mensen het gevoel hebben dat ze onheus bejegend worden schaadt dat hun vertrouwen in de politie. Met aanvullend kwantitatief onderzoek zou je harde cijfers hebben.”

Mensen die in het buitenland zijn geboren, of ouders met een migratieachtergrond hebben, zeggen in de monitor van het CBS dat ze vaker gecontroleerd zijn door de politie dan mensen met een Nederlandse herkomst. Ze denken ook vaker dat hun afkomst, huidskleur of uiterlijk een reden was voor die controle. Onder Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond denkt 35 procent dat een controle te maken heeft met afkomst, uiterlijk of huidskleur. Onder mensen wier ouders Turks of Surinaams zijn, denkt 31 procent een verband te zien. Bij Nederlanders zonder migratieachtergrond denkt maar 4 procent dat.

De NCDR heeft het onderwerp op de agenda staan en heeft in het Nationaal Programma dit jaar “twee versterkingen” opgenomen over etnisch profileren. “Die gaan over de verbetering van de klachtbehandeling bij etnisch profileren en het versterken van de bestaande aanpak bij de politie”, aldus de woordvoerder. De coördinator zegt de ontwikkelingen hiervan “kritisch” te blijven volgen.